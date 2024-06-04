Самолет АН-26 выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет АН-26 авиакомпании "Красавиа", выполнявший чартерный рейс из Норильска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, это произошло около 16 часов местного времени (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.). На борту самолета находились 23 пассажира.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси самолет Airbus 321 рейсом Самара – Москва. Представитель экстренных служб уточнил, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

