04 июня, 14:23Транспорт
Самолет АН-26 выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае
Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"
Самолет АН-26 авиакомпании "Красавиа", выполнявший чартерный рейс из Норильска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, это произошло около 16 часов местного времени (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.). На борту самолета находились 23 пассажира.
В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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