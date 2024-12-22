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22 декабря, 09:09

Происшествия

Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке Ан-2 доставлены в медучреждение

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Пассажир и два пилота самолета Ан-2, пропавшего несколько дней назад на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Около 7 утра по московскому времени ПСВС Росавиации со спасателями Камчатской РПСБ на борту доставило двух пилотов и пассажира самолета Ан-2 в поселок Мильково", – указал он.

Самолет маршрута Мильково – Оссора пропал на Камчатке 19 декабря. Он осуществлял коммерческую перевозку груза. На борту самолета были два члена экипажа, один пассажир и 800 килограмм груза. Система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров.

Поиски пропавшего самолета неоднократно прерывались из-за сложных метеорологических условий. Тем не менее утром 22 декабря спасателям удалось найти борт, который совершил аварийную посадку.

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