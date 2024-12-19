Поиск с воздуха пропавшего на Камчатке самолета приостановлен из-за погоды

Фото: aokap.ru

Спасатели приостановили поиск с воздуха самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Авиационные работы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. На место происшествия выдвинется сводная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского. Вылет же вертолета Ми-8 МЧС России с 15 спасателями на борту запланирован на утро 20 декабря.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что ранее в район вероятной аварии направились два спасательных борта Ми-8 направились. Один борт остановился в Оссоре из-за погодных условий, а второй борт, шедший со стороны Мильково, сейчас должен быть в районе предполагаемой аварии. Одновременно по земле идут спасатели на снегоходах.

ЧП произошло с самолетом Ан-2, на борту которого было два члена экипажа, один пассажир и 800 килограмм груза – продукты и запчасти. Воздушное судно, выполнявшее рейс по территории Камчатского края по маршруту село Мильково – село Оссора, взлетело в 09:45 (00:45 по московскому времени), а в 13:00 (04:00 по московскому времени) сработал аварийный маяк.

По словам Лебедева, система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров. Ближайшим населенным пунктом к предполагаемому месту пропажи является поселок Ключи.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по установлению местонахождения воздушного судна. По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка.

Дальневосточная транспортная прокуратура также взяла на контроль инцидент с пропажей самолета. В частности, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Прокуроры оценят соблюдение обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлению аварийно-спасательной операции.