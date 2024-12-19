ТАСС: на борту пропавшего в Камчатском крае самолета находились три человека

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На борту пропавшего в Камчатском крае самолета Ан-2 находились два члена экипажа и пассажир, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром и 800 килограммами груза – продукты и запчасти – выполнявший рейс по территории Камчатского края по маршруту село Мильково – село Оссора, совершил взлет в 09:45 местного времени (00:45 по московскому времени). В 13:00 (04:00 по московскому времени) сработал аварийный маяк", – рассказали в ведомстве.

Как рассказал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров. Ближайшим населенным пунктом к предполагаемому месту пропажи является поселок Ключи.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по установлению местонахождения воздушного судна. По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка.

Дальневосточная транспортная прокуратура также взяла на контроль инцидент с пропажей самолета. В частности, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Прокуроры оценят соблюдение обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлению аварийно-спасательной операции.

Ранее в Якутии самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск", следовавший рейсом Братск – Олекминск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате случившегося никто не пострадал.