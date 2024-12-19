Самолет Ан-2 пропал в Камчатском крае

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Самолет Ан-2 маршрута Мильково – Оссора, осуществлявший коммерческую перевозку груза, пропал в Камчатском крае. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Предварительно, на борту самолета нет пассажиров. У воздушного судна сработал аварийный датчик. В регионе началась спасательная операция.

В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль инцидент с пропажей самолета. В частности, Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Прокуроры оценят соблюдение обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлению аварийно-спасательной операции.

Ранее в Якутии самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск", следовавший рейсом Братск – Олекминск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще один инцидент с воздушным судном произошел до этого в аэропорту Оссора на Камчатке, где такой же самолет Як-40 с 20 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, выполняя рейс из Петропавловска-Камчатского.