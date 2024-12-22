Спасатели нашли пропавший на Камчатке Ан-2, есть выжившие

Фото: vk.com/Сергей Лебедев

Спасателям удалось найти пропавший на Камчатке самолет Ан-2. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, есть выжившие, однако точное состояние их здоровья пока неизвестно. Специалисты начали эвакуацию членов экипажа Ан-2.

Самолет Ан-2 маршрута Мильково – Оссора, осуществлявший коммерческую перевозку груза, пропал в Камчатском крае 19 декабря. На борту самолета были два члена экипажа, один пассажир и 800 килограмм груза – продукты и запчасти.

Система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров. Ближайшим населенным пунктом к предполагаемому месту пропажи является поселок Ключи.