Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Казахстане

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Вертолет Ми-8, который, по предварительным данным, принадлежал Министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, сообщила пресс-служба МЧС республики.

В момент аварии на борту находились три человека, один из которых погиб. При этом двое других получили ранения и различные травмы. Их доставили в областной центр Актобе на самолете для оказания помощи.

По данным ведомства, о случившемся стало известно в 11:40 по местному времени, то есть в 09:40 по московскому.

Ранее вертолет Ми-8, следовавший из села Бриакан с возвращением в пункт вылета, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. При этом никто из пассажиров не пострадал.

Причиной стала техническая неисправность судна. Специалисты организовали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".