22 декабря, 13:03Происшествия
Четыре человека погибли при крушении медвертолета в Турции
Фото: iha.com.tr
В Турции четыре человека погибли при крушении медицинского вертолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Мугла, где произошел инцидент.
Он уточнил, что в вертолете находились два пилота и два медработника. Инцидент произошел утром. Вертолет на взлете врезался в верхние этажи больницы. Он должен был отправиться в Анталью.
По словам губернатора, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы.
После столкновения вертолет упал и развалился на части.
Ранее сообщалось, что пассажир и два пилота самолета Ан-2, пропавшего несколько дней назад на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково. Самолет пропал с радаров 19 декабря.