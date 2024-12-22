Четыре человека погибли при крушении медвертолета в Турции

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В Турции четыре человека погибли при крушении медицинского вертолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Мугла, где произошел инцидент.

Он уточнил, что в вертолете находились два пилота и два медработника. Инцидент произошел утром. Вертолет на взлете врезался в верхние этажи больницы. Он должен был отправиться в Анталью.

По словам губернатора, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы.

После столкновения вертолет упал и развалился на части.

Ранее сообщалось, что пассажир и два пилота самолета Ан-2, пропавшего несколько дней назад на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково. Самолет пропал с радаров 19 декабря.