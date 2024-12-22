Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке Ан-2 живы

Фото: vk.com/Сергей Лебедев

Все трое находившиеся на борту самолета Ан-2, пропавшего несколько дней назад на Камчатке, выжили. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В данный момент спасатели на вертолете Ми-8 эвакуируют двух членов экипажа и пассажира Ан-2 в село Мильково.

По информации пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко, пропавший самолет обнаружили в районе горы Тундровая.

Самолет маршрута Мильково – Оссора пропал на Камчатке 19 декабря. Он осуществлял коммерческую перевозку груза. На борту самолета были два члена экипажа, один пассажир и 800 килограмм груза. Система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров.

Поиски пропавшего самолета неоднократно прерывались из-за сложных метеорологических условий. Тем не менее утром 22 декабря спасателям удалось найти борт, который совершил аварийную посадку.