Спасатели поймали сигнал маяка в районе поиска пропавшего Ан-2 на Камчатке

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Спасателям удалось поймать устойчивый сигнал маяка в районе поиска пропавшего самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На место сразу же направился вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Однако позже вертолет вернулся в село Оссора из-за сложных метеоусловий.

К району поиска продвигается наземная группировка спасателей, добавил Лебедев.

Самолет Ан-2 маршрута Мильково – Оссора, осуществлявший коммерческую перевозку груза, пропал в Камчатском крае 19 декабря. На борту самолета были два члена экипажа, один пассажир и 800 килограмм груза – продукты и запчасти.

Система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров. Ближайшим населенным пунктом к предполагаемому месту пропажи является поселок Ключи.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по установлению местонахождения воздушного судна. По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка.