Пострадавших в авиакатастрофе доставили в Московскую область спецбортом МЧС

Спецборт МЧС доставил в Жуковский девять россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау. По словам медиков, полет прошел без ухудшения состояния пассажиров.

Для оперативной помощи у аэропорта дежурят бригады скорой помощи Центра медицины катастроф. Пострадавших направят в московские стационары и федеральные медицинские центры. Во время перелета за состоянием пациентов следили 15 врачей.

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