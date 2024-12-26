26 декабря, 11:15Происшествия
Пострадавших в авиакатастрофе доставили в Московскую область спецбортом МЧС
Спецборт МЧС доставил в Жуковский девять россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау. По словам медиков, полет прошел без ухудшения состояния пассажиров.
Для оперативной помощи у аэропорта дежурят бригады скорой помощи Центра медицины катастроф. Пострадавших направят в московские стационары и федеральные медицинские центры. Во время перелета за состоянием пациентов следили 15 врачей.
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