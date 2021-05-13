Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в Северо-Восточном округе

09:06
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о планах по развитию городской среды. Об этом он написал на своем персональном сайте.
По словам мэра, большая часть проектов будет реализовываться в жилых районах.
В районе Южное Медведково запланировано благоустройство межшкольного стадиона в Ясном проезде, доме 10, а также прилегающей территории, на которой расположено 5 школ и детских садов.
Специалисты приведут в порядок футбольное поле и хоккейную коробку. Также будут обустроены площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса.
"Сделаем полосу препятствий, установим спортивные тренажеры и раздевалку. Высадим больше 3 тысяч деревьев и кустарников. На прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха", – написал Собянин.
Кроме того, еще одним крупным проектом благоустройства в Южном Медведкове станет ЗАГС на улице Молодцова, доме 1А. Площадь перед зданием будет украшена арт-объектами в виде полуколец, скамейками и яркими энергосберегающими светильниками. Также появятся цветники, газоны, деревья и кустарники.
В Алтуфьевском районе благоустроят прилегающий к кинотеатру "Марс", сквер реконструкция которого завершилась недавно.
"Будет создана большая спортивная зона с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом. Детям будет раздолье на разных игровых площадках. Возле пруда появится комфортная зона отдыха у воды. Кроме того, поставим в сквере небольшую сцену для культурных мероприятий и устроим зону тихого отдыха", – рассказал мэр.
Собянин также сообщил о двух проектах, которые собираются реализовать в районе Северном. На 3-й Северной линии благоустроят парк, а на 6-й Северной линии приведут в порядок территорию возле библиотеки № 65 имени М. М. Пришвина, где появились читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка, арт-объекты и много зелени.
Ранее специалисты приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Аминьевская". Работы будут проходить на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде № 3631. Там улучшат пешеходную и транспортную доступность новой станции.
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