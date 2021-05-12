Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Аминьевская". Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как уточняется, работы будут проходить на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде 3631. Там улучшат пешеходную и транспортную доступность новой станции.

В пресс-службе отметили, что пассажиропоток станции может составить 230 тысяч человек в сутки, что означает увеличение пешеходного трафика. Для удобства жителей столицы создадут новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 Матвеевская.

Кроме того, будет заменено покрытие проезжей части и тротуаров, установлен бордюрный камень. Там появятся 16 современных остановочных павильонов и 5 навигационных стел, удобные парковки для автомобилистов, скамейки и урны.

На благоустраиваемой территории высадят более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников. Также специалисты приведут в порядок детские и спортивные площадки.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в этом году работы по благоустройству территорий будут проводиться возле 13 станций Большой кольцевой линии метро. По его словам, запланировано обустройство парковочных карманов.

Для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.

Проект Большого кольца – крупнейший в истории строительства московского метро. Общая протяженность БКЛ – 70 километров. В общей сложности будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.

