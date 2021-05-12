Свыше 2 тыс кустарников и 130 деревьев высадят в Некрасовке весной

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Некрасовке этой весной высадят более 130 деревьев и 2,3 тысячи кустарников. Больше всего деревьев высадят на улице Рождественской. Там появятся 40 лип, 25 кленов, 10 рябин и 10 актинидий аргута, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"А на улице Ухтомского Ополчения в мае появится 48 лип. Все эти деревья были выращены в российских питомниках. Их возраст – от восьми до 12 лет, а обхват стволов составляет 12–16 сантиметров", – приводится в материале сообщение пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Также на улице Рождественской высадят 77 кустарников. А на улицах Льва Яшина, Недорубова, Ухтомского Ополчения, дублере проспекта Защитников Москвы сделают живые изгороди из кизильника.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства рассказал о проекте "Наше дерево". За два года его работы было получено около 15 тысяч заявок, из которых почти 7 – на 2021 год. В рамках проекта родители могут высадить дерево в честь рождения ребенка.