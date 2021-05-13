Собянин отметил текущие итоги реализации проекта "Искусство – детям"

16:51
Фото: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru
Детскую музыкальную хоровую школу "Весна", которая находится на северо-востоке столицы, откроют 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В ходе осмотра результатов капремонта учебного заведения он отметил, что в настоящий момент специалисты заканчивают комплектацию оборудованием.
"Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено <...> Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи", – уточнил мэр.
По его словам, была полностью обновлена материальная база. Глава города рассказал, что проект "Искусство – детям" близится к завершению.
"Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы. Обновлено оборудование, музыкальные инструменты, закуплено около 10 тысяч единиц всего", – подчеркнул Собянин.
Ранее он рассказал о реконструкции и строительстве ряда культурных объектов в столице. Мэр города отметил, что на данный момент в Москве происходит работа над обновлением театров, созданием нескольких культурных центров, а также реставрация исторических памятников.
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