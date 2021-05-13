Участок Люблинско-Дмитровской линии откроется досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" откроется досрочно, 14 мая, сообщил Сергей Собянин.

"За это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей", – написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

По словам градоначальника, строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники".

"Участок "Дубровка" – "Волжская" откроется на 10 дней раньше. Мы очень старались, чтобы все в дни ограничений работало штатно. Ситуацию в постоянном режиме контролировали из ЕДЦ и Ситуационного центра ЦОДД, а в районе закрытых станций почти 1 000 наших сотрудников помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус", – отметил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что основные ограничения на дорогах также снимут 14 мая. К 16 мая будут восстановлены оставшиеся схемы движения.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.