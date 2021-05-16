Вакцину от коронавируса получили уже 1,3 млн москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцину от коронавируса получили уже 1,3 миллиона жителей столицы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, ни у кого из привившихся каких-либо сложных последствий нет, все чувствуют себя хорошо. Более того, 99% вакцинированных не болеют после прививки.

Мэр еще раз пригласил москвичей в пункты вакцинации. Он напомнил, что они работают в поликлиниках, торговых центрах и даже в парках.

"Люди, которые не получили вакцину, не переболели, находятся в зоне риска", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр сообщил, что с момента прохождения им вакцинации прошел почти год и титр антител продолжает держаться.

Глава города заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной. По его словам, есть рост числа новых случаев, но он не критический.