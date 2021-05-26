В России выявили 8 373 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 373 новых случая COVID-19. При этом в 1 014 (12,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 416 случаев, на Санкт-Петербург – 839, на Московскую область – 744, на Ростовскую область – 185, на Воронежскую и Нижегородскую область – по 147, на Саратовскую область – 116, на Иркутскую область – 114, на Республику Саха (Якутия) – 109.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 026 168 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области и Республике Северная Осетия-Алания.

За последние сутки в стране подтверждено 406 смертей, за весь период пандемии в России умерли 119 600 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 135 человек, за все время – 4 642 090.

