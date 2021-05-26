В Великобритании умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19

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Скончался Уильям Шекспир, второй британец, получивший прививку от коронавируса в Соединенном Королевстве с начала массовой вакцинации. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Мужчина был привит препаратами Pfizer и BioNTech. Вакцину он получил в декабре прошлого года в медцентре при Университете Ковентри.

Шекспиру был 81 год. По данным газеты, после продолжительной болезни он скончался от инсульта в больнице.

Первой в мире привилась вакциной Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний жительница Великобритании Маргарет Кинан.