Из релиза о вакцинации в Якутии убрали слово "обязательная"

Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, отредактировали, из него трижды пропало слово "обязательная". Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей.

Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.