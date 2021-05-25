Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в Москве выросла более чем в 80 раз

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Сервис получения лекарственных препаратов по QR-коду активно набирает популярность с момента его запуска в феврале 2021 года, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число обслуженных в аптеках города льготных электронных рецептов с QR-кодом увеличилось более чем в 80 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

"Бумажные бланки рецептов благодаря развитию единой цифровой платформы уходят в прошлое. Теперь в аптеке или аптечном пункте достаточно показать QR-код электронного рецепта на экране телефона либо талон с QR-кодом, распечатанный в информационном киоске поликлиники", – рассказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что это удобно для пациентов, экономит время врачей, а также помогает избежать потери, повреждения или подделки рецептов.

Жители столицы в любое время могут посмотреть действующие и обслуженные электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты", а также в информационном киоске в поликлинике.

При этом рецепт по-прежнему можно получить на бумажном бланке.

Пациенты московских поликлиник могут распечатать льготные рецепты с QR-кодом в информационном киоске в медучреждении. Для получения кода необходимо в информационном киоске отсканировать свой полис ОМС, выбрать нужный рецепт и отправить его на печать. Далее уже в аптеке можно предъявить талон с QR-кодом и получить препараты.

Ранее сообщалось, что в электронной медкарте появилась новая функция. Горожане могут скачать архив со снимками таких исследований, как КТ, МРТ, маммография, а также многих других.