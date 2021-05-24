Заморозки прогнозируются в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заморозки придут в ряд российских регионов в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как передает ТАСС, температура ниже нуля ожидается в ночные часы в Иркутской области.
"Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до -6 градусов. В конце мая это редко бывает", – отметил синоптик.
Он сообщил, что заморозки прогнозируются также в регионах Дальнего Востока. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до +4 градусов, при этом в отдельных областях она опустится ниже нуля.
"Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и Якутия, и Хабаровский край, и Амурская область", – подтвердил метеоролог.
Ранее Вильфанд предупреждал, что в ряде российских регионов на наступившей неделе ожидается "несусветная жара". В частности, на Урале и в Поволжье прогнозируется до 37 градусов тепла.
В Москве на наступившей неделе будет умеренно теплая погода. При этом в городе возможны слабые кратковременные дожди.
Метеоролог рассказал, надолго ли в Москве испортится погода
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