Заморозки прогнозируются в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки придут в ряд российских регионов в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает ТАСС, температура ниже нуля ожидается в ночные часы в Иркутской области.

"Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до -6 градусов. В конце мая это редко бывает", – отметил синоптик.

Он сообщил, что заморозки прогнозируются также в регионах Дальнего Востока. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до +4 градусов, при этом в отдельных областях она опустится ниже нуля.

"Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и Якутия, и Хабаровский край, и Амурская область", – подтвердил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в ряде российских регионов на наступившей неделе ожидается "несусветная жара". В частности, на Урале и в Поволжье прогнозируется до 37 градусов тепла.

В Москве на наступившей неделе будет умеренно теплая погода. При этом в городе возможны слабые кратковременные дожди.