Отец извинился перед Кадыровым за оскорбительные слова своего сына

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Родственники 15-летнего мальчика, который написал оскорбительный комментарий в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, публично извинились перед ним. Об этом сообщает телеканал "Грозный".

Автором высказывания оказался уроженец Дагестана, проживающий с семьей в Подмосковье.

"Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына… Мой сын Волкаев Ахмед 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание", – отметил мужчина.

Кроме того, он дал обещание заняться воспитанием сына, а также добавил, что ему стыдно за такой поступок наследника.



Ранее во время прямого эфира Рамзана Кадырова в соцсети Instagram один из пользователей назвал его "шайтаном". Глава Чечни зачитал его вслух, отметив, что он уничтожил много "шайтанов".