Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:28

Отец извинился перед Кадыровым за оскорбительные слова своего сына

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Родственники 15-летнего мальчика, который написал оскорбительный комментарий в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, публично извинились перед ним. Об этом сообщает телеканал "Грозный".

Автором высказывания оказался уроженец Дагестана, проживающий с семьей в Подмосковье.

"Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына… Мой сын Волкаев Ахмед 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание", – отметил мужчина.

Кроме того, он дал обещание заняться воспитанием сына, а также добавил, что ему стыдно за такой поступок наследника.

Ранее во время прямого эфира Рамзана Кадырова в соцсети Instagram один из пользователей назвал его "шайтаном". Глава Чечни зачитал его вслух, отметив, что он уничтожил много "шайтанов".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать