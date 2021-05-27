Учителя не обязаны вакцинироваться от COVID-19 перед ЕГЭ – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учителям не требуется проходить вакцинацию от COVID-19 перед единым государственным экзаменом, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет", – цитирует ТАСС главу ведомства Анзора Музаева.

Он также уточнил, что от учителей перед ЕГЭ не будут требовать сдать тест на коронавирус.

В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. На случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.