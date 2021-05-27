Учителя не обязаны вакцинироваться от COVID-19 перед ЕГЭ – Рособрнадзор

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Учителям не требуется проходить вакцинацию от COVID-19 перед единым государственным экзаменом, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет", – цитирует ТАСС главу ведомства Анзора Музаева.
Он также уточнил, что от учителей перед ЕГЭ не будут требовать сдать тест на коронавирус.
В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. На случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.
В Рособрнадзоре рассказали, как будут проходить экзамены с точки зрения санитарных норм
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: