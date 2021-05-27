Момент столкновения автобуса со столбом в Петербурге попал на видео

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Момент столкновения пассажирского автобуса со столбом в Санкт-Петербурге запечатлели камеры видеорегистраторов.

На кадрах видно, как автобус на довольно высокой скорости заезжает на бордюр и врезается в фонарный столб. От сильного удара его накренило, а передняя часть автобуса оказалась над землей.

Кроме того, на видео можно увидеть, что автобус сбил прохожего перед тем, как врезаться в столб. От удара он отлетел на несколько метров.

По данным городского комитета здравоохранения, число пострадавших в результате ДТП возросло с трех до шести человек.

"Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо – в больницу № 26. Двое пострадавших тяжелые, остальные – средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 27 мая, на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. В момент столкновения в автобусе находились 10 человек.

В данное время поврежденный автобус пытаются поставить на землю.