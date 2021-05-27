Автобус врезался в фонарный столб в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

"Автобус врезался в столб, в автобусе находились 10 человек", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что, согласно предварительным данным, трое пострадали.

В данное время поврежденный автобус, наехавший на столб, пытаются поставить на землю.

Ранее сообщалось об аварии с участием автобуса и такси на юге Москвы. Пострадали два человека, находившихся в легковом автомобиле, и один пассажир автобуса.