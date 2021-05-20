Число пострадавших в аварии с автобусом на ТТК возросло до трех

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число пострадавших в аварии с участием автобуса и такси на юге Москвы возросло до трех человек. Об этом информирует департамент транспорта города в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП случилось около 22:30 на улице Автозаводской у дома 23, корпус 7. В аварии столкнулись легковой автомобиль и автобус т67.
"По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автобусом", – пояснили в Дептрансе.
В результате аварии пострадали два человека в легковушке. Еще один пострадавший находился в момент столкновения в автобусе.
Все пострадавшие в данный момент получают медицинскую помощь.
Об аварии стало известно накануне. Изначально сообщалось, что в ДТП пострадали 2 человека.
Ранее авария с участием четырех автомобилей произошла в Щукине. Автомобили столкнулись на улице Маршала Бирюзова.