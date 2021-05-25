В результате ДТП с автобусом в Подмосковье погиб один человек

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В Московской области в районе 15-го километра трассы А107 произошло ДТП.

По данным пресс-службы подмосковного главка МВД, легковой автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Neoplan, в котором находились 30 человек.

В результате столкновения автобус съехал в кювет.

Сообщается, что погиб водитель легковушки, пострадал один из пассажиров автобуса.

Накануне под мостом на Рублево-Успенском шоссе застрял грузовик. Огромный Mercedes с так называемой бетономешалкой сумел проехать почти весь тоннель и только в самом конце зацепился за перекрытия, заблокировав одну полосу движения.