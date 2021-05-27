Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

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Российские власти продолжат разъяснять гражданам необходимость прохождения вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, россияне должны осознать необходимость прохождения вакцинации для защиты своего здоровья и получения возможности жить полноценной жизнью в условиях пандемии.

"Надежда, конечно, есть, главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру: запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим, и теперь дело только за инициативой граждан", – отметил Песков.

Накануне Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что российский препарат надежен и безопасен.

По словам президента, у специалистов есть надежные сведения, подтверждающие, что вакцина не вредит здоровью человека, а, наоборот, защищает его от инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

По данным Минздрава, к концу мая около 17 миллионов россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса.

