Путин отметил работу основателя Центра Рогачева Румянцева благодарственным письмом

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева

Основатель Центра имени Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев получил благодарственное письмо от Владимира Путина за вклад в развитие здравоохранения.

В ходе пленарной сессии конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике", приуроченного к 10-летию Центра, глава государства отметил, что клиника на сегодняшний день одна из крупнейших в мире, которая занимается лечением онкологических и гематологических заболеваний у детей.

"Этот уникальный центр открылся 10 лет назад. Для меня это личная история, потому что эта встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым, жизнерадостным, несмотря на страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей больных раком", – рассказал Путин.

Президент также упомянул о высоких результатах работы сотрудников центра и их международном признании. По его словам, медики на сегодняшний день смогли добиться выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. По отдельным видам заболевания данный показатель приближается к 90%.

"Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Достаточно сказать, что в 1991 году с диагнозом "лейкоз" выздоравливало 5% детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90%", – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что в РФ продолжат улучшать систему медпомощи детям с онкозаболеваниями.