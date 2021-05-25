Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

Фото: Ольга Макарова
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил о необходимости повысить оклад преподавателям медвузов. Также эксперт отметил важность достойной зарплаты в ординатуре.
По мнению специалиста, на сегодняшний день врачи, обучающие молодых медиков, получают меньший оклад, чем сотрудники медучреждений.
"Профессора в нашей стране получают крайне низкую зарплату, непозволительно низкую. С таким подходом подготовка кадров может только ухудшаться. Вот почему так важно поднять зарплату преподавателей медицинских университетов", – заявил Румянцев.
Врач добавил, что видит необходимым улучшение оплаты труда в ординатуре. Постдипломная подготовка врача занимает от двух до семи лет, и на протяжении этого времени ординаторы получают стипендию, а не зарплату.
"С таким смешным доходом ординаторы ищут подработку в других областях, вместо того чтобы повышать свое мастерство в медицине. Эта ситуация ухудшает качество образования молодых врачей", – пояснил Румянцев.
Ранее специалист призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ. По мнению Румянцева, для достойной оплаты труда медицинских работников сумму расходов на здравоохранение следует увеличить в два раза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: