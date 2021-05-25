Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил о необходимости повысить оклад преподавателям медвузов. Также эксперт отметил важность достойной зарплаты в ординатуре.

По мнению специалиста, на сегодняшний день врачи, обучающие молодых медиков, получают меньший оклад, чем сотрудники медучреждений.

"Профессора в нашей стране получают крайне низкую зарплату, непозволительно низкую. С таким подходом подготовка кадров может только ухудшаться. Вот почему так важно поднять зарплату преподавателей медицинских университетов", – заявил Румянцев.

Врач добавил, что видит необходимым улучшение оплаты труда в ординатуре. Постдипломная подготовка врача занимает от двух до семи лет, и на протяжении этого времени ординаторы получают стипендию, а не зарплату.

"С таким смешным доходом ординаторы ищут подработку в других областях, вместо того чтобы повышать свое мастерство в медицине. Эта ситуация ухудшает качество образования молодых врачей", – пояснил Румянцев.

Ранее специалист призвал увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ. По мнению Румянцева, для достойной оплаты труда медицинских работников сумму расходов на здравоохранение следует увеличить в два раза.