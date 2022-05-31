Около 77% бизнесменов в РФ адаптировались к санкциям – опрос

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Около 77% российских предпринимателей адаптировались к работе в условиях санкций или надеются это сделать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Как уточняется, самой значимой проблемой для респондентов является спад спроса (62,2%), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%) и разрыв цепочек поставок (35,9%).

По результатам опроса, у 67,1% бизнес снижается, из них в кризисе находятся 12,8%, балансируют свое дело около 22,4%. Только 10,4% респондентов заявили, что их бизнес стабилен и продолжает расти.

В свою очередь, предприниматели ожидают снижения налогов и списания части накопившейся налоговой задолженности (так отметили 52,8%), а также снижения ставки страховых взносов до 15% со всей базы заработной платы (49,2%), более дешевых и доступных оборотных кредитов (45,2%) и заморозки тарифов естественных монополий (23,5%).

Исследование проходило с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев шести тысяч компаний из 85 регионов страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что основными задачами на 2022 год являются сохранение рабочих мест, стабильность цен и поддержка уязвимых категорий граждан. Глава кабмина также отметил, что необходимая господдержка оказывается оперативно.

Владимир Путин заявил, что российский бизнес достаточно быстро адаптируется к существующим непростым условиям. Путин отметил, что поиск новых партнеров и формирование новых логистических цепочек, а также сохранение услуг и их качества требует больших усилий, таланта и силы воли.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на поддержку российской экономики в текущей ситуации в общей сложности было выделено восемь триллионов рублей. Министр добавил, что в 2022 году также было выделено 600 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение. В следующем году на эти цели планируется выделить один триллион.