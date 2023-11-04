SHAMAN откроет "Портал в будущее" на выставке "Россия" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Одним из хедлайнеров на открытии "Портала в будущее" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стал российский исполнитель SHAMAN. Мероприятие начнется 4 ноября в 20:00 по московскому времени около арки Главного входа на ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что певец исполнит произведение, которое было написано специально для открытия выставки-форума "Россия". Композиция объединит симфоническую и электронную музыку.

Кроме того, выступят Наталья Подольская, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Хибла Герзмава и другие артисты.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Отмечалось, что церемония вручения премии "МыВместе" пройдет в рамках одноименного форума 5 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. Во время мероприятия наиболее отличившемуся добровольцу вручат премию в номинации "Волонтер года".

Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ