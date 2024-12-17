Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Молодежный парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в рамках проекта "Зима в Москве".

Около 500 активистов молодежного сообщества "STOлица" прошли по Бульварному кольцу в образе героев, а также поздравили прохожих с наступающим Новым годом. Парад сопровождал оркестр.

Шествие началось на пересечении Цветного и Петровского бульваров. Завершилось мероприятие на Смоленской площади. Длился парад 1,5 часа.

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Он проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

