Новогодние мероприятия пройдут в детских больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юных пациентов столичных больниц поздравят с наступающим Новым годом. До 28 декабря для них подготовят подарки, развлекательную программу "Добрая елка мэра Москвы" и новогодний десант Дедов Морозов, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Самое главное в жизни каждого родителя – это здоровье и счастье детей. Окружать их любовью и заботой – наша прямая обязанность. Но когда ребенок болеет, сделать это хочется еще сильнее, больше и усерднее, чем обычно. Поэтому в наших больницах мы создадим для юных москвичей настоящую праздничную атмосферу", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

В 15 городских стационарах пройдет "Добрая елка мэра Москвы", в рамках которой ребята смогут поучаствовать в развлекательных мероприятиях и получить более 8 тысяч подарков, куда входят развивающие и настольные игры, книги, пазлы, сумки и другое.

Вместе с тем до 27 декабря сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра станут Дедами Морозами. Они высадятся на крышах зданий, после чего с помощью специального альпинистского снаряжения спустятся по стенам и заглянут в окна к юным пациентам. С ними также детей поздравят и Снегурочки, в роли которых будут работницы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Новогодний десант посетит детей из Клиники доктора Рошаля, ДГКБ имени З. А. Башляевой, ДГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, Морозовской детской городской клинической больницы, городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского и Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Он проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

