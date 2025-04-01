Светомузыкальный фонтан в Парке Горького начали готовить к запуску

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве началась промывка и расконсервация светомузыкального фонтана в Парке Горького. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр указал, что светомузыкальный фонтан в Парке Горького один из самых крупных и известных в городе. Он оснащен современным оборудованием, системой гидравлики, электроники и акустики.

По словам Бирюкова, работы проведет бригада коммунальных служб. Специалисты очистят чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации сооружения. Перед запуском они также проверят все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Также в Москве стартовала подготовка цветников к весенне-летнему сезону. Их очистят от мусора и древесной щепы, землю прорыхлят и удобрят. Первой на клумбах появится виола. Затем, к майским праздникам, в столице распустятся несколько миллионов тюльпанов.

В свою очередь, Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в городских субботниках, которые пройдут 12 и 26 апреля. Вся информация о местах проведения, а также о пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

Генеральная уборка столицы продлится два месяца. Планируется привести в порядок после зимы городские территории, дома, дворы, дороги, мосты, памятники и фонтаны, перечислил мэр.