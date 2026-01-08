Полномасштабная стройка на ВСМ Москва – Санкт-Петербург развернется в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Мишин

Полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург развернутся в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что основные усилия будут направлены на завершение работ, ведущихся на данном этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего российского высокоскоростного подвижного состава.

Ранее стало известно, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург не будет иметь привычных шпал и верхнего слоя щебня. Вместо этого специалисты создадут уникальную бетонно-рельсовую плиту.

При этом отмечается, что многие заложенные технические решения, применяемые при строительстве инфраструктуры этой ВСМ, ранее в России не применялись.