Страна первого зарубежного визита Путина после выборов РФ уже определена – Песков

Фото: kremlin.ru

Страна первого зарубежного визита Владимира Путина после президентских выборов в РФ уже определена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Тем не менее он не стал уточнять, о каком именно государстве идет речь. Песков отметил, что в Кремле своевременно сообщат о предстоящем визите.

Незадолго до этого стали известны предварительные результаты выборов президента РФ после подсчета 90% протоколов. Согласно ним, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,20% голосов.

Ранее Песков сообщал, что Путин не будет праздновать свою победу на выборах президента, поскольку у него ожидается напряженный рабочий день 18 марта. Кроме того, в ночь на понедельник глава государства проведет встречу с российскими военными.

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ