01:54Политика
Путин сообщил, что не знает о предложении Макрона об олимпийском перемирии
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин заявил, что не знает о предложении французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже. Об этом действующий президент РФ сообщил в своем предвыборном штабе.
"Я не знаю об этом заявлении президента Франции", – сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что международные спортивные чиновники подрывают основы мирового спорта и извращают смысл олимпийского движения.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Он отметил, что Франция следует решениям Международного олимпийского комитета.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Макрону следует остановить поставки вооружений Украине и представить предложение о перемирии сторонам ближневосточного конфликта.
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