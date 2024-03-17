Макрон поменял тон по Украине для возвращения авторитета Франции – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон поменял тон своих высказываний по поводу конфликта на Украине из-за стремления вернуть Парижу авторитет и статус доминирующей силы в Евросоюзе. Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным СМИ, французский лидер превратился "из голубя в ястреба". На подобные перемены, считают журналисты, его подтолкнули внутриполитические причины. Речь идет о соперничестве между Парижем и Берлином, считают авторы статьи.

Источник газеты рассказал, что Германия якобы нарушила джентльменское соглашение между двумя странами, на которое опиралось сотрудничество государств. Такой союз предполагал то, что ФРГ должна играть роль экономического лидера Европы, а Франция – стратегического, заявили в прессе.

"Границы сейчас размыты, предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга", – говорится в сообщении.

За последнее время Макрон выступил с рядом высказываний, вызвавших комментарии как от СМИ, так и от лидеров самых разных стран. В частности, в феврале президент не исключил отправку сухопутных войск Запада на Украину. Уже в марте Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине в какой-то момент.