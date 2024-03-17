Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине в какой-то момент. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.

"Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", – высказался он.

Макрон подчеркнул, что сила Франции заключается в том, "что мы можем это сделать". Он также заявил, что многие страны Европы полностью поддерживают линию Парижа.

Французский президент отметил, что необходимо готовиться "к любым сценариям", и было бы ошибкой этого не делать.

В конце февраля Макрон заявил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

До этого СМИ сообщали, что Макрон начал рассматривать возможность отправки войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ. По данным издания, французские власти обсуждали в обстановке строжайшей секретности отправку военнослужащих с 2023 года. Указывалось, что такие планы Макрона продиктованы в том числе желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент.

