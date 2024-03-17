Захарова оценила инициативу Макрона по прекращению огня на Украине на время Олимпиады

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Французскому лидеру Эмманюэлю Макрону следует остановить поставки вооружений Украине и представить предложение о перемирии сторонам ближневосточного конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Так дипломат прокомментировала инициативу президента Франции о прекращении огня на Украине на период проведения Олимпийских игр.

"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных (граждан. – Прим. ред.), а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта", – сказала Захарова.

Представитель министерства предположила, что от слова Парижа "наверняка там многое зависит".

Ранее Макрон объявил, что Париж предложит Москве установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр, которые пройдут летом во французской столице. Он добавил, что РФ как страна не будет представлена на турнире, однако спортсмены получат возможность выступать под белым флагом.

Также Макрон заявил, что не исключает вероятность осуществления Францией наземных операций на Украине в какой-либо момент. При этом он подчеркнул, что не желает этого и не планирует подобное инициировать. Президент указал, что сила французской стороны заключается в том, что она "может это сделать".

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