Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,20% голосов после обработки 90% протоколов

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Владимир Путин заручился поддержкой 87,20% голосов по итогам подсчета 90,07% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.

Уточняется, что в поддержку действующего президента России было подано около 65 миллионов голосов.

Второе место по количеству голосов занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов – 4,28%, на третьем месте находится Владислав Даванков от "Новых людей" – 3,94%, а на четвертом – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,16% голосов.

Ранее Владимир Путин заявил, что инциденты с порчей бюллетеней в рамках прошедших в стране президентских выборов являются отображением недемократичного поведения. Он также напомнил, что подобное правонарушение является уголовно наказуемым.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина нет времени праздновать свою победу на выборах президента. По его словам, это не в его силе, поскольку у главы государства в понедельник, 18 марта, напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными.

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без нарушений