Путин назвал инциденты с порчей бюллетеней недемократичными и уголовно наказуемыми

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Инциденты с порчей бюллетеней в рамках прошедших в стране президентских выборов являются отображением недемократичного поведения. Об этом сообщил Владимир Путин в своем предвыборном штабе.

"Если вы сами не хотите голосовать или хотите оказать доверие тому кандидату, которого считаете нужным, или просто не голосовать, если вам никто не нравится, – это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо" – сказал президент РФ.

Действующий глава государства напомнил, что подобное правонарушение является уголовно наказуемым. Путин также добавил, что оппозиционная акция с призывом прийти проголосовать в полдень не имела особого эффекта.

После обработки 80% протоколов Путин продолжает лидировать на выборах президента РФ, набрав 87,15% голосов. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов, которому удалось получить 4,22% голосов, на третьем месте – Владислав Даванков от "Новых людей" с 4,04% голосов, на четвертом – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,16% голосов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что участники провокаций с умышленной порчей бюллетеней на избирательных участках покушаются на права проголосовавших людей.

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