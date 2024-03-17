Фейки на выборах президента создаются для отработки авторами "своих гонораров" – Памфилова

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Фейки на выборах президента России создаются, потому что на них мало нарушений, тогда как их авторам необходимо отрабатывать "свои гонорары", получаемые от западных кураторов. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в информационном центре Центризбиркома.

"За что деньги-то платить? Надо отчитываться. Ну вот мы видим то, что мы видим", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Памфилова заявила, что указания тем, кто портил бюллетени разным жидкостями, шли с Украины и из некоторых стран Европы. По ее данным, около 214 бюллетеней оказалось безвозвратно испорчено во время попыток поджога и порчи ящиков на избирательных участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка избирателей на выборах президента составила по России 70,08%