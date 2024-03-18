Путин набирает 87,15% голосов после обработки 80% протоколов

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Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента России, набирая 87,15% голосов после обработки 80% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.

Следом за действующим президентом РФ идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов, заручившийся поддержкой 4,22% голосов, на третьем месте – Владислав Даванков от "Новых людей" с 4,04% голосов, на четвертом – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,16% голосов.

Ранее Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что РФ с оружием в руках защищает свое развитие.

Путин также выразил удовлетворение работой правительства и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ