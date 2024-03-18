Путин заявил, что система электронного голосования в РФ прозрачна и объективна

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Российская система электронного голосования является прозрачной и объективной. Об этом заявил действующий президент РФ Владимир Путин.

Он поделился, что пару лет назад у некоторых сотрудников администрации были сомнения по поводу системы электронного голосования. Другие, наоборот, говорили о необходимости расширения возможностей подобного формата проведения выборов. В частности, на этом настаивал Сергей Собянин.

"В конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права", – сказал Путин.

Ранее Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Он заверил, что все задуманные планы по развитию России будут решены, а цели достигнуты.

Путин выразил удовлетворение работой правительства и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками. Он также положительно оценил работу правительства, Центробанка и администрации главы государства.

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%