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Песков заявил, что у Путина нет времени праздновать свою победу на выборах
Фото: kremlin.ru
У Владимира Путина нет времени праздновать свою победу на выборах президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это не в его силе, поскольку у главы государства в понедельник, 18 марта, напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными.
"Я не знаю, как он будет праздновать. У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", – сказал Песков.
Сам президент также ответил на вопрос журналистов, как именно будет отмечать победу на президентских выборах.
"Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны РФ", – заявил глава государства.
Владимир Путин лидирует на выборах президента России. Он поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Особые слова благодарности президент выразил российским бойцам.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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