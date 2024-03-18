Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Явка на президентские выборы в России в этот раз стала рекордной, она составила 77,44%. Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Всего по состоянию на 10 утра в этих выборах приняли участие 87 113 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда – это 77,44%", – сказала она.

Председатель ЦИК объяснила, что такого показателя удалось достичь благодаря трехдневному голосованию и системе "Мобильный избиратель". Кроме того, Памфилова обратила внимание, что в этом году активно проводилось адресное информирование.

Около 2 миллионов 600 тысяч человек приняли участие в досрочном голосовании, отметила Памфилова. При этом почти 10 миллионов граждан имели возможность проголосовать по месту нахождения, а использовали ее 90%.

Владимир Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в столице. Второе место занимает кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,65%). После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

Центральная избирательная комиссия официально подведет итоги выборов в четверг, 21 марта. Такой срок связан с тем, что доставка документов со всех точек страны требует времени.



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