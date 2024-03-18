Более 372 тыс россиян проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

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По состоянию на 08:30 по московскому времени на выборах главы российского государства за рубежом свой выбор сделали более 372 тысяч человек. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь ведомства уточнила, что последние избирательные участки в других странах завершили свою работу в 05:00 по московскому времени. В этой связи, продолжила Захарова, окончательных цифр в настоящий момент нет.

В российском Центризбиркоме между тем заявили, что за Путина было отдано 85,13% голосов в Москве, это стало известно после обработки 100% протоколов.

На втором месте расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 6,65% голосов. После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

Как отметил российский диппредставитель в США Анатолий Антонов, оказанное россиянами доверие Путину снимает все вопросы о правильности политического курса Москвы. По мнению посла, близкая к рекордной явка на выборах демонстрирует рост интереса граждан к ситуации в РФ и ее внешнеполитическому курсу.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

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